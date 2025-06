Nicolò Gucci torna al Fano: il bomber di razza pronto a fare la differenza in Promozione

Nicolò Gucci al Fano. È la bomba estiva del mercato granata che si assicura un bomber di razza che in Promozione farà di sicuro la differenza. Gucci ha chiuso la stagione in Serie D vincendo il campionato col Livorno, mandato in prestito dall’Arezzo, Serie C, con il quale aveva giocato la prima parte segnando 2 reti in 25 gare tra campionato e Coppa Italia. Per il 30enne centravanti originario di Bagno a Ripoli sarebbe davvero un clamoroso ritorno in maglia granata che Gucci ha vestito per quasi tre intere stagioni consecutive, dal 2014 al 2017 nelle quali si è confermato un goleador di assoluto valore con 90 presenze e 40 reti, per poi passare a Varese, Pro Patria, Pistoiese, Vis Pesaro e Arezzo. La notizia non è ufficiale, in quanto Gucci fino al 30 giugno è legato alla società toscana, ma è data per certa negli ambienti fanesi. L’accordo infatti sarebbe già stato raggiunto tra il giocatore e il suo procuratore con la società di via Toscanini con quest’ultima che si assicura così in attacco un elemento di categoria superiore. Si parla di un contratto di un anno, ma con la possibilità di rinnovo se il Fano dovesse salire di categoria.

sil. cla.