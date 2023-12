Nocentini, 25 anni di Florence Sporting. Traguardo storico per il numero uno del club

Emilio Nocentini ha festeggiato i 25 anni di presidenza alla guida della Florence Sporting Club, di Ugnano e Mantignano. Un lungo percorso di professionalità, competenza e dedizione sottolineati da chi è intervento alla serata speciale che ha celebrato questa ricorrenza. C’era la Federcalcio rappresentata da Roberto Bellocci, l’assessore allo sport Cosimo Guccione e il governatore della Toscana Eugenio Giani, insieme a soci del club, dirigenti, amici e il consiglio direttivo al gran completo.

Presidente Nocentini, come si è avvicinato al calcio?

"Come la maggior parte dei genitori mi sono avvicinato per seguire mio figlio. Nel 1987 ho iniziato con passione e impegno come dirigente accompagnatore, fino al 1992 dove ho assunto l’incarico di vicepresidente al fianco dell’allora presidente Giovanni Colzi, con il quale abbiamo trascorso anni importanti e di soddisfazioni".

Qual’è stato l’anno cruciale della società?

"Nel 1995 fu approvata la fusione con il Firenze 5, inizialmente solo con la Scuola Calcio e, successivamente, con tutti gli altri settori dando vita all’attuale Asd Florence Sporting Club dove sono stato eletto presidente nel 1998. Alla crescita dell’Associazione hanno constribuito tutti i miei collaboratori e componenti del Consiglio senza i quali gli obiettivi raggiunti non sarebbero stati possibili e che ringrazio vivamente. Nel 2004, grazie all’allora assessore Eugenio Giani è stato realizzato l’attuale impianto sportivo di Mantignano dedicato a Massimo Bianchi. Arriviamo così al 2017 quando con l’assessore Andrea Vannucci e il sindaco Dario Nardella, viene realizzato l’atteso manto in sintetico con il quale abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità".

Dal punto di vista sportivo quali i traguardi più importanti?

"Abbiamo vinto un campionato Juniores, una Coppa Disciplina e ottenuto la promozione in Seconda Categoria dove giochiamo tuttora con apprezzabili risultati. Da 42 anni organizziamo il Memorial Massimo Bianchi, torneo per gli Allievi B a livello regionale dove hanno ben figurato anche i nostri ragazzi. Di rilievo il Torneo dell’Epifania, associato alla memoria dell’amico e consigliere Massimo Stiaccini. Nelle giovanili e Scuola Calcio negli ultimi anni c’è stato un incremento numerico e di qualità grazie a dirigenti e istruttori".

E ora uno sguardo al futuro.

"Gli obiettivi sono per un continuo miglioramento della Società in ogni suo reparto ma, come amo sempre dire, alla base deve sempre esserci il divertimento, la voglia di stare insieme in un ambiente sano e ben tenuto ed il rispetto reciproco.”

Il consiglio direttivo è formato anche dai vicepresidenti Giovanni Colzi e Stefano Stefani, segretario generale Marcello Massai. Consiglieri: Rinaldo Bardelli, Claudio Biagioni, Fabio Gabbriellini, Emiliano Grazzi, Mauro Marzoppi, Fabrizio Malevolti e l’amico e storico dirigente dell’ As Ugnano Salvatore Crisà.