Nodo penalizzazione. I biancorossi presentano reclamo contro il -11

"Penalizzazione sproporzionata". Così, il Rimini ha deciso di presentare reclamo alla Corte Federale d’Appello contro la decisione del Tribunale federale nazionale che lo scorso 5 settembre ha punito il club biancorosso con 11 punti di penalizzazione da scontare in questa stagione sportiva. Una penalizzazione attesa, dopo il deferimento di più di qualche settimana prima, arrivato in seguito al pagamento in ritardo degli stipendi ai propri tesserati dello scorso mese di maggio. "Il reclamo è stato presentato – spiegano dalla società di Giusy Anna Scarcella – ritenendo sproporzionata la sanzione rispetto alla condotta oggetto di contestazione, con particolare riferimento all’applicazione del principio di recidiva, ritenuta non corretta né coerente con i precedenti giurisprudenziali e con i fatti oggettivi del caso". Così i biancorossi hanno chiesto "la riforma della decisione impugnata, confidando in una revisione del provvedimento secondo criteri di equità, proporzionalità e rispetto delle regole. Vogliano tutelare la nostra posizione in ogni sede, nel massimo rispetto delle istituzioni sportive, e nel costante impegno verso i nostri tesserati, i tifosi e la città di Rimini". Reclamo legittimo, ma a rimbombare nella testa dei tifosi sono il rispetto delle regole, l’impegno verso i tesserati i tifosi e la città di Rimini. Cosa che, a oggi, purtroppo, è questa sconosciuta in Piazzale del Popolo. Dove continua a regnare sempre più il caos. Il Rimini al momento ha una squadra di giovanissimi e una dirigenza inesistente. Una condizione che già di per sè pone forti dubbi sull’operato della Scarcella. Senza poi dimenticare il rispetto delle scadenze che a breve porterà altre penalizzazioni al club. E’ di qualche giorno fa il deferimento per non aver depositato la fideiussione extra budget sul monte ingaggi scaduta l’8 agosto scorso. E dietro l’angolo di scadenza ce n’è un’altra ben più importante. Entro martedì della prossima settimana la società dovrà pagare i contributi al fondo fine carriera per il mese di giugno, i contributi Inps del mese di giugno, e le ritenute Irpef di maggio e giugno, per una cifra di oltre 500.000 euro. Scadenza vitale per il club e che se non rispettata porterà altri (e non pochi) punti di penalizzazione.