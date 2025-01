Non bello ma concreto. Ravenna, lotta continua

Non bello, ma concreto. Il Ravenna vittorioso 1-0 nel derby casalingo di domenica contro il fanalino di coda Sammaurese, ha portato a casa l’intera posta, fornendo però una prestazione non in linea con le precedenti. Lo stesso mister Marchionni ha parlato di ‘fortuna’ che ha assistito i giallorossi, in particolare nei minuti finali. Uno dei protagonisti in campo è stato invece il ventiseienne regista Matteo Rossetti. Dal suo osservatorio, ecco la chiave per comprendere cos’è successo al Benelli: "Ci siamo allungati troppo e, questo, ci ha costretto a fare più fatica per trovare le geometrie. Quando invece sei corto, puoi giocare di squadra, perché hai sempre il compagno vicino e fai meno corse. La Sammaurese? Sappiamo che non ci sono mai partite facili, a prescindere dalla posizione in classifica degli avversari. Il nostro obiettivo è essere pratici e fare punti; conta solo vincere". Quella contro la Sammaurese è stata anche una partita dura, tant’è che Rossetti ne ha ‘prese’ parecchie: "Per quello che è il mio tipo di gioco, sono la normalità. D’altronde, le mie caratteristiche sono più ‘fisiche’ che di ‘qualità’, quindi so in partenza che mi devo sacrificare nei contrasti, cercando al contempo di recuperare tanti palloni. Non è dunque un problema prendere le botte, ci sono abituato. Tra l’altro, il ruolo di play in un centrocampo a 3 è la prima volta che mi capita di farlo in maniera così continuativa. Mi è stato proposto e mi sono trovato subito bene. Anzi, aggiungo che mi piace molto farlo. L’importante è che riesca a dare un contributo concreto per la squadra".

Per la prima volta in carriera, il regista di Saluzzo è sceso in serie D, accettando la sfida a tinte giallorosse. Con l’arrivo di Ilari, ora è aumentata la concorrenza in mezzo al campo: "Mi trovo benissimo con tutti i compagni di reparto. Ilari ci porta tanta esperienza e qualità. È un altro giocatore importante che è arrivato nella nostra rosa. Una rosa lunga e di qualità, che mi impone di migliorare e di far giocare meglio la squadra, dando una mano ai vari reparti. Mi concentro più che altro su quello che chiede mister Marchionni, sperando di dare un contributo sempre più di livello". Sull’obiettivo di squadra, non ci sono dubbi: "È quello di vincere il campionato e approdare in serie C. A oggi, per raggiungere questo traguardo, dobbiamo vincerle tutte. La mentalità vincente che ci ha trasmesso mister Marchionni fin dal primo allenamento è stata proprio questa. Al momento i risultati stanno arrivando. Dobbiamo pensare solo a dare continuità a questo periodo, senza però cadere nell’errore di ragionare sul lungo periodo. La concentrazione va tenuta partita per partita, pensando di aggiungere 3 punti ogni domenica". Nel frattempo, il club giallorosso ha lasciato libero il difensore esterno sinistro Leo Di Martino, che dunque è tornato per fine prestito all’Avellino.