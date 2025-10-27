Non c’è Progresso per la Pistoiese. Ancora un pari, occasione buttata

PROGRESSO2PISTOIESE2

PROGRESSO Roccia; Barbaro G. (36’ st Mezzadri), Giovane (1’ st Cestaro), Bonetti, Maltoni (28’ st Stellacci), Mascanzoni, Finessi (11’ st Odalo), Barbaro S. (11’ st Kola), Dandini, Sansò, Calabrese. A disp. Gelati, Zattoni, Del Bianco, Cavazza. All. Graffiedi

PISTOIESE Arlanch (36’ pt Giuliani); Bertolo, Gennari, Costa Pisani (1’ st Cuomo) Pellegrino, Biagi, Rossi (22’ st Alluci), Kharmoud; Campagna (36’ st Alagna); Diallo (30’ st Pinzauti), Russo. A disp. Accardi, Boschetti, Maldonado, Bastianelli. All. Andreucci

ARBITRO Giordani di Aprilia

MARCATORI 17’ pt Biagi, 22’ pt e 33’ st Mascanzoni, Campagna 37’ pt

NOTE Ammoniti: Rossi, Cuomo, Campagna, Maltoni, Calabrese, Bertolo, Pinzauti

CASTEL MAGGIORE (BO)La Pistoiese non va oltre il pareggio sul campo del modesto Progresso e perde una ghiotta occasione per accorciare sulla vetta della classifica. Il 2-2 ottenuto al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore non permette infatti agli arancioni di agganciare in testa il Lentigione, sconfitto in casa dalla Pro Palazzolo, mentre l’Olandesina a sua volta viene agganciata dal Desenzano a quota 17 e superata dalla Pro Sesto, seconda con 18 punti. L’ennesimo pareggio (il quarto nelle ultime cinque) per una squadra che si, non ha ancora conosciuto la sconfitta, ma che al tempo stesso sembra ancora non aver inquadrato la marcia giusta. La Pistoiese, avanti in due circostanze prima con Biagi e con Campagna, si è fatta riprendere in entrambe le circostanze da Mascanzoni, bravo ad approfittare di due grandi incertezze dei portieri ospiti per firmare la personale doppietta.

Apprensione, in casa arancione, per le condizioni di Arlanch, uscito in barella dopo un violento scontro con Costa Pisani. L’estremo difensore della Pistoiese è stato trasportato all’ospedale di Bologna per accertamenti medici e avrebbe rimediato una piccola frattura alla mandibola. La partita: inizio a ritmi bassi, poi la Pistoiese passa al 17’ con un tiro al volo dal limite di Biagi. Cinque minuti dopo ecco il pari del Progresso, con l’incornata di Mascanzoni, facilitato da un errore in uscita di Arlanch. Al 37’, dopo sei minuti di interruzione per il problema al portiere arancione, nuovo vantaggio ospite col colpo di testa di Campagna, servito perfettamente da Kharmoud. Nella ripresa gli arancioni lasciano il pallino del gioco ai bolognesi, che prima scampano un pericolo al 31’, con Russo che manda alto da ottima posizione, poi impattano due giri di lancette più tardi, ancora con Mascanzoni, ancora di testa, stavolta con la complicità di Giuliani. Nel finale gli orange non hanno le forze per reagire e al triplice fischio Progresso e Pistoiese si dividono quindi la posta in palio.

Michele Flori