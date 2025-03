"Non si può incolpare chi non ha gestito l’Alma"

"Non voglio assolutamente entrare nel merito di chi ha più o meno colpe, più o meno responsabilità, ma certamente non si può dare le colpe a chi non l’ha gestita". Giovanni Mei, presidente del Fano Calcio è laconico nel commentare la notizia della messa in liquidazione dell’Alma Juventus Fano che sta suscitando diverse reazioni nel mondo sportivo fanese. Nel decretare la probabile fine dell’Alma Juventus, il presidente Guida aveva infatti sostenuto che a far morire di debiti la società non erano stati gli ultimi presidenti o l’imprenditore Carmelo Cogliandro che fino all’ultimo ha cercato di comperarla, quanto coloro che non hanno dato nessuna mano affinché l’operazione di salvataggio andasse in porto. Così la piazza granata è divisa tra coloro che sostengono che nessuno ha mosso un dito e che l’Alma muore tra l’indifferenza generale, e coloro invece che ritengono come non sia giusto pagare debiti fatti da altri, preferendo in questo modo ripartire da zero con una nuova società, pulita e seria.

È chiaro che, come in tutte le cose, chi acquista qualcosa si assume anche onori e oneri, ma trattandosi dell’Alma Juventus destinata a giocare il prossimo anno nel campionato di Promozione – ammesso che si fosse fatta l’operazione salvezza – nessuno ha ritenuto di caricarsi di un debito così ingente per una società destinata a disputare un torneo di così basso livello. È preferibile cioè investire nell’allestimento di una squadra forte e vincente piuttosto che spendere soldi per risanare i debiti altrui. Questa considerazione deve aver spinto il Consorzio Fano Sport a iniziare da capo l’avventura nel mondo del calcio salvo poi esaminare la possibilità di fondersi col Sant’Orso e un domani, qualora se ne presentasse l’occasione, di acquistare il solo marchio e nome dell’Alma.