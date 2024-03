Nonantola, quattro gol per ripartire. La Pieve rivede la luce. Formigine sorpreso in casa

LA PIEVE

4

AGAZZANESE

1

LA PIEVE: Ortensi, Lo Bello, Bellentani, Cehu, Gobbi, Canalini, Quitadamo (83’ Belfakir), Lupusor, Cheli (90’+ 1 Bevini), Margotta (75’ Boriani), Diallo (86’ Rizzi). A disp.: Fiorito, Barbati, Erihioui, Coscarella, Pederzani. All. Chezzi

AGAZZANESE: Borges, Bragalini, Barba, Mastrototaro, Reggiani (78’ Favari), Vago G., Koci (53’ Farina), Soumahoro (53’ Pastorelli), Forbiti, Gueye (51’ Diaw), Imprezzabile (53’ Moltini). A disp.: Di Maio, Vago A., Riccardi, Cloralio. All. Piccinini

Arbitro: Cavalazzi di Lugo

Reti: 55’ (rig.) Forbiti, 68’ Quitadamo, 71’ e 73’ Margotta, 80’ Cheli

Note: espulso al 50’ Vago G., ammoniti Vago G., Margotta, Reggiani, Barba e Favari

La Pieve scaccia i fantasmi della crisi e dopo 3 mesi e 10 gare ritrova la vittoria (la prima per mister Chezzi), accorciando a -4 dalla salvezza. Succede tutto nella ripresa. Dopo 2’ Margotta arriva solo in area e prova il tiro ma Borges respinge in uscita bassa. Al 50’ fallo di Vago G. su Margotta e secondo giallo per il difensore ospite. Al 52’ punizione di Margotta dalla destra, palla che esce di poco sopra la traversa. Al 55’ è l’Agazzanese a trovare il vantaggio con Forbiti che trasforma il calcio di rigore concesso per il fallo in area di Cehu su Farina. Al 60’ ancora gli ospiti vicini al gol con il tiro di Pastorelli deviato in angolo da un attento Ortensi. Al 68’ punizione verso il centro di Margotta e colpo di testa vincente di Quitadamo che trova l’angolino basso alla sinistra di Borges. La Pieve Nonantola non molla ed al 71’ trova il 2-1 con la punizione di Margotta. Al 73’ un tiro splendido di Margotta da fuori vale il 3-1. All’80’ Diallo serve al centro Cheli che deve soltanto appoggiare in rete per il 4-1.