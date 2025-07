Norcineria Armando sul tetto del 'Torneo del Sorriso'

La Spezia, 2 luglio 2025 – È la Norcineria Armando a conquistare la seconda edizione del Torneo del Sorriso, kermesse di calcio a 7 di scena al Centro sportivo 'Ravecca' di Nave, manifestazione a scopo benefico organizzata dalla società Calcio Nave con la collaborazione dell'Aics spezzina. Evento che ha avuto come obiettivo la raccolta di fondi da destinare alle associazioni di volontariato che opera nell’ambito sanitario, all’Agbalt e Il Sorriso di Andrea, entrambe impegnate nel sostegno dei bambini affetti da malattie oncologiche.

Durante la durata del torneo, compresa la serata finale con grande successo sono state organizzate cene per contribuire alla raccolta di fondi, supportate dall’Arci Nave. Per quello che è stato l’esito del campo la Norcineria Armando, vincendo la sua sesta partita consecutiva, si aggiudica il Torneo battendo l'Eagles Fc.

Il team di mister Daniele Giannarelli non ha avuto particolari problemi per portare a casa il trofeo dove già nel primo tempo il risultato era in ghiacciaia, con la doppietta di Alessandro Cesarini più un autogol a favore, ribaltando il vantaggio iniziale (durato solo 1 minuto) di Bergitto per gli Eagles. Nelle prime battute del secondo tempo Mulattieri ha accorciato, subito dopo Galassi in rovesciata su assist di Bruccini e il punto di Mariotti hanno ristabilito le distanze. Solo allo scadere era ancora Mulattieri a rendere meno pesante il risultato con il sigillo del 3 a 5.

Prima della finalissima si è disputata la finale del girone dedicato alla consolazione dove la Gelateria Lorenzo ha superato, dopo i calci di rigore, la Fantela, dopo che i due tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3. Al termine sotto la regia di Annarita Bertonati del calcio Nave, oltre alla premiazione delle squadre, coppe alle due finaliste, riconoscimenti al miglior portiere Thomas Saloni (Norcineria) e a Luca Mariotti (Norcineria) cannoniere del torneo, sono intervenuti Mirko D’Aversa, volontario di Agbalt, e Cristina Chini, presidente de Il Sorriso di Andrea, alla presenza dei dottori Eva Parolo, Fabrizio Catena e Leonardo Amato, infermieri e collaboratori sanitari nonché Eleonora Angelini (mamma di Enea) per ringraziare tutti i presenti, in particolare tutte quelle associazioni che hanno contribuito alla riuscita di questo importante evento.

Norcineria Armando-Eagles Fc 5-3

Norcineria Armando: Saloni, Benassi, Bruccini, Cesarini, Galassi, Mariotti, Campana, Sbarra, Vignozzi, Barabin, Ballani, Lunghi. All. Giannarelli.

Eagles Fc: Stano, Adami, Andreani, Bergitto, Caleo, Gambino, Giovannoni, Mannelli, Mulattieri, Neri, Petriccioli.

Marcatori: 8’ Bergitto, 11’ Bergitto (aut), 13’ pt e 14’ pt Cesarini; 12’ st Mulattieri, 14’ st Galassi, 17’ st Mariotti, 24’ st Mulattieri.