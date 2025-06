Norvegia-italia. Solbakken in tribuna per sostenere papà Stale

C’era anche un tocco di nerazzurro nella disfatta patita dalla nazionale italiana a Oslo lo scorso venerdì. Sugli spalti dell’impianto norvegese infatti ha trovato posto anche Markus Solbalkken: il centrocampista arrivato dallo Sparta Praga lo scorso gennaio, oltre a tifare per la propria nazione, era presente anche in veste di primo supporter del Ct della selezione dei fiordi. Stale Solbakken altri non è che il padre di Markus: in carica dal dicembre del 2020, due anni fa convocò il figlio facendolo debuttare nell’amichevole disputata contro la Giordania. La curiosità legata al padre di Markus Solbakken è che nel 2001, durante un allenamento con il Copenaghen, fu colpito da un attacco di cuore. Grazie alla pronta reazione del medico sociale Stale Solbakken si salvò, anche se per otto minuti venne comunque dichiarato clinicamente morto. Markus si sta godendo le ferie in attesa di comprendere quale sarà il suo futuro: il Pisa è intenzionato ad acquisire per intero il suo cartellino.

M.A.