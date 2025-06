Noschese lascia la Comacchiese. Bomber Trombetta sceglie Piacenza

Michele Trombetta era nel mirino di Sant’Agostino e Mesola dopo la positiva stagione al Forlì in serie D, il bomber aveva preso tempo. E con giusta ragione, perché alla fine è arrivata la proposta importante, l’ha comunicata il suo procuratore al Forlì: andrà al Piacenza in serie D, che cercava una punta centrale prestante e efficace in zona gol per rilanciarsi dopo un anno anonimo.

A Mesola potrebbe salutare la compagnia l’attaccante Mantovani, che interessa alla Portuense ma ancor di più allo Junior Finale, formazione modenese ambiziosa che sta facendo la spesa nel Ferrarese, vedi l’arrivo dell’ex allenatore del Copparo Sergio Cestari e del portiere della Centese Alberghini.

La Comacchiese sta lavorando sotto traccia per un centravanti, nel frattempo sta facendo spazio. Vedi la partenza di Noschese e Vultaggio, che dovrebbero accasarsi al Reno Sant’Alberto, retrocesso in Promozione.

Hanno le valigie in mano anche i terzini Farinelli e Grassi. Una cessione di peso nel Casumaro, che perde l’ex ramarro Slimani per ragioni lavorative.

Per la sua sostituzione il direttore sportivo Marco Marani ha pensato a Pressato del Bentivoglio, una seconda punta interessante, e anche a Baglietti, attaccante giovanissimo che si è fatto le ossa nella Portuense. In casa rossoblù arriverà un altro esterno difensivo per rimpiazzare Sarto, ex Masi e Portuense, che non ha trovato l’accordo. Marani con un blitz si è assicurato Mirko Lodi, un regista di 33 anni con i piedi buoni, ex Sant’Agostino.

Lodi piaceva molto alla Centese, ma il Casumaro è stato più tempestivo.

La Centese ha avuto un fitto interscambio con il Bentivoglio, vedi le cessioni illustri di Cioni (capitano uscente), Perelli, Quaquarelli e Pirreca, compensate dagli arrivi di Tòffano (17 gol nel Masi), Baravelli, Pellielo dal Sant’Agostino e il portiere Tartaruga.

Il Masi Torello Voghiera dovrà ristrutturare l’intero reparto offensivo: oltre al suo miglior giocatore, Toffano, è ai saluti Parmeggiani, 7 gol all’attivo quest’anno, anche lui verso Bentivoglio, che ha fatto la spesa nel Ferrarese. In uscita inoltre il difensore Fiore, che andrà al Petroniano e il centrocampista Mazzoni, atteso a Copparo dal nuovo allenatore Matteo Borsari.

L’unico acquisto messo a segno dal direttore generale Graziano Quarella è il portiere Straforini, ha però raggiunto l’intesa per la conferma di Chiossi, Nardini e i dei fratelli Quarella.

Franco Vanini