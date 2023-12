Notiziario. Cavalluccio, ripresi gli allenamenti. Giovanili, quattro vittorie in 5 gare

Dopo la domenica di riposo concesso da mister Domenico Toscano dopo la vittoria a Recanati, il Cesena è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio al centro sportivo Rognoni per preparare la sfida contro la Torres, in programma domenica 17 dicembre. Oggi partirà anche la prevendita per la gara che si disputerà alle 14.00 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi (diretta su Sky e in streaming su Now).

La seduta di ieri è iniziata con un’attivazione, poi i bianconeri hanno svolto un lavoro tattico con delle situazioni di gioco che poi sono state riproposte nella partitella finale. Oggi il Cesena si allenerà sempre a Villa Silvia al mattino.

Va in archivio con quattro successi e un pareggio il week end delle nostre giovanili impegnate in campionato. La Primavera vince contro il Perugia e rimane a +4 sul Benevento secondo. Dopo il vantaggio iniziale di Coveri, i ragazzi di Campedelli hanno chiuso la partita nel secondo tempo grazie alla doppietta di Castorri e al gol di Ghinelli (4-1 il risultato finale). Sabato lunga trasferta e gara a Crotone.

L’Under 17 di mister Tamburini si impone con un quantomai netto 6-0 sul Lumezzane con le reti di Comandini, Fabbri e Sanaj e la tripletta di Galvagno. Sabato i romagnoli sono attesi in riviera per il derby contro il Rimini. Vittoria anche per l’Under 15 di mister Zanetti - nella stessa sfida coi pari età lombardi - ch3 vince 5-1: in gol Berardi, Bucchi, Manservisi, Ricci e Tornari. E domenica anche per loro sfida contro i biancorossi riminesi.

Pareggio a reti bianche invece per la rappresentativa Under 16 nel derby contro il Rimini, con i giovani bianconeri che rimangono al primo posto a +6 sulla Triestina e sul Vicenza. Giovedì turno di campionato con i cesenati che ospiteranno la Spal. Con il campionato Under 14 che ha osservato un turno di pausa e tornerà in campo il 28 gennaio, l’Under 13 ha vinto contro il Sassuolo due dei quattro tempi disputati.