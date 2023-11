Notiziario. Ciofi ko: operazione e fuori 2 mesi

Andrea Ciofi si deve fermare e si deve operare. Infatti a seguito di un consulto specialistico avvenuto ieri, il difensore sara’ sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento per la correzione di un’ernia addominale all’ospedale Humanitas di Milano. Dopo l’intervento il rientro in campo si prevede possa avvenire fra le sei e le otto settimane, quindi dopo la pausa natalizia per la trasferta del 14 gennaio a Ferrara con la Spal o la gara in casa del 21 contro il Pontedera.

L’invasione di campo avvenuta al termine della gara di domenica scorsa contro la Lucchese, costerà ai bianconeri un’ammenda di 500 euro. Lo ha comunicato ieri il giudice sportivo che, in relazione ai fatti avvenuti all’Orogel Stadium ha citato l’ingresso sul terreno di gioco di circa 200 persone, in prevalenza bambini, che dopo la fine che aveva regalato la vetta in solitaria alla squadra, avevano deciso di correre incontro ai loro beniamini per abbracciarli e cercare di strappare qualche cimelio, ignorando, almeno in una prima fase, gli svariati richiami effettuati dal club tramite lo speaker, che chiedeva di lasciare il terreno di gioco.