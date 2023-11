NOTIZIARIO. Coccia va sotto i ferri. Tornerà dopo gennaio

Verrà operato all’ospedale "Rizzoli" di Bologna Lorenzo Coccia per la riduzione della frattura scomposta di radio e ulna dell’avambraccio destro rimediata nei minuti finali della trasferta di Fermo. La scelta è stata condivisa con il Modena, la società che ne detiene la proprietà del cartellino. I tempi di recupero più certi verranno stabiliti soltanto dopo l’intervento. Di sicuro lo rivedremo in campo nel 2024. Nel frattempo il giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 100 euro all’Arezzo "per avere - come si legge nelle motivazioni del referto - causato il ritardo dell’inizio della gara contro la Fermana di un minuto a causa dell’uscita ritardata dallo spogliatoio dei suoi tesserati". Una sanzione un po’ bizzarra e beffarda.