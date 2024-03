Notiziario. Donati e Montini sono pronti insieme a Mawuli e Damiani

AREZZO

L’Arezzo ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica contro la Vis Pesaro. Ieri la squadra ha svolto allenamento pomeridiano al "Giusy Conti" di Rigutino, mentre oggi e domani sono in programma due sedute pomeridiane, entrambe a porte chiuse. Paolo Indiani come consuetudine vuole effettuare le prove tattiche lontano da occhi indiscreti.

Scontato che rispetto alla trasferta di Gubbio tornino dal primo minuto sia Mawuli che Damiani a centrocampo così come Guccione e Gaddini nella linea a tre alle spalle di Gucci. Ballottaggi aperti in difesa dove Donati (nella foto) è favorito per giocare a destra e Montini per piazzarsi sulla corsia opposta.

Le alternative sono rappresentate da Renzi e Coccia. Saranno ancora indisponibili sia Polvani (frattura metacarpo) che Ekuban (problemi al ginocchio). Per entrambi si spera in un recupero per la trasferta di Pineto.

In particolare per il difensore centrale, dopo consulto medico, si è optato per la terapia conservativa senza ricorrere all’intervento chirurgico.

A.L.