Notiziario. Donnarumma dovrebbe esserci. Shpendi è ancora in forte dubbio

Daniele Donnarumma, il primo arrivato in casa bianconera nel mercato estivo 2023, dopo il rientro dalla Liguria ha svolto tutto l’allenamento con i compagni e oggi dovrebbe essere convocato per la partita di domani sera in casa contro la Carrarese.

Giocherà titolare oppure Toscano preferirà farlo partire dalla panchina? Lo scopriremo solo a pochi minuti dal fischio d’inizio, l’importante è che sia tornato in gruppo e sia convocabile.

Dopo un eccellente inizio, il suo primo campionato in bianconero ha subito una svolta contro il Rimini quando dopo circa un quarto d’ora dall’inizio della ripresa si è dovuto fermare per un problema all’adduttore. Da quel momento in poi ha saltato le partite contro Arezzo, Sestri Levante, Pineto e probabilmente avrebbe saltato la partita di giovedì a Chiavari se fosse stato possibile giocare. Ma almeno qui il suo problema era chiaro: è stato curato, è stato risolto e domani Donnarumma (nella foto) dovrebbe tornare a disposizione del mister.

Diverso il caso di Shpendi. Cristian si è fatto male nella prima gara della sua nazionale, Under 21 albanese in Finlandia, anche qui problema muscolare. Si è subito fermato e sottoposto ad esami che non hanno dato esiti preoccupanti. I medesimi a cui si è sottoposto tornato a Cesena. Nessun danno e tutto regolare. Però Cristian dice che non è ancora a posto e a Chiavari probabilmente non sarebbe sceso in campo. Vediamo domani cosa succede.