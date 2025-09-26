Notiziario. Juve Next Gen, cento parcheggi in più

Anche la Serie C ha intenzione di partecipare a #BeActive, l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la "vita attiva" e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione.

La Samb è parte attiva alla diciassettesima rassegna nazionale dei dipartimenti di salute mentale "Matti per il Calcio", organizzata da UISP. Ieri mattina a cornice dell’evento sportivo che è iniziato nel pomeriggio al Merlini, si è svolta presso la sala stampa del Riviera delle Palme una tavola rotonda dal titolo "Pregiudizi in fuorigioco: sport e integrazione contro le discriminazioni", nell’ambito del progetto europeo "Mind, Sport and Inclusion Championship".

Infine, la Samb ha comunicato che, in occasione della prossima gara in programma, ovvero il match tra Samb e Juventus Next Gen, saranno messi a disposizione dei tifosi rossoblù che si recheranno al match, oltre ai già disponibili 400 posti auto in via Volta, altri 110 parcheggi in via Sgambati e via Tedeschi.