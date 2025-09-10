Notiziario: le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. Dezi resta ancora ai box. Renzi, inizia la fase di recupero

Nello Cutolo inibito fino al 30 settembre. E’ questo l’esito del giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata dal direttore sportivo amaranto nei primi minuti della partita contro la Vis Pesaro. Cutolo era stato allontanato dalla panchina. Il giudice lo ha fermato "per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, a seguito di una revisione FVS, protestava veementemente e platealmente rivolgendogli un gesto offensivo per contestarne l’operato".

Nel frattempo è stato comunicato il bollettino medico riguardante le condizioni di Alessandro Renzi, costretto ad alzare bandiera bianca durante il riscaldamento contro la Vis. Il terzino ha rimediato una lesione di basso grado al quadricipite ed ha già iniziato un percorso fisioterapico personalizzato. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico.

Per quanto riguarda Jacopo Dezi, il centrocampista sta proseguendo il lavoro differenziato previsto dal programma di recupero. Il suo rientro in gruppo sarà valutato nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico.