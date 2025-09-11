NOTIZIARIO. Mancheranno. Renzi e Dezi. Ecco le possibili scelte di Bucchi

Manca sempre meno al prossimo impegno di campionato, in programma domenica all’ora di pranzo (12.30) contro la Juventus Next Gen in trasferta. Ultimi allenamenti, dunque, per limare i dettagli e perfezionare la preparazione a una sfida da sempre ostica per gli amaranto.

Nella mattinata di ieri, nel giorno del 102esimo compleanno dell’Arezzo, la squadra ha sostenuto una seduta dalle ore 11, con una prima fase dedicata a esercizi di prevenzione e attivazione muscolare, seguita da un circuito di forza mirato al potenziamento individuale. Poi, il gruppo ha lavorato su sprint e rapidità prima di chiudere la sessione con una serie di partite a tema.

Stamani si replica alla stessa ora e sempre al centro sportivo "Giusy Conti" di Rigutino. Domani, invece, allenamento a porte chiuse e conferenza stampa del tecnico Bucchi prima della partenza per Alessandria, prevista sabato mattina.

Per la sfida ai giovani bianconeri Bucchi non potrà contare su Renzi, fermato da una lesione di basso grado al quadricipite, e su Dezi, che prosegue il proprio programma personalizzato per mettersi alle spalle il problema al ginocchio.

