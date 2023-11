NOTIZIARIO. Mawuli scalpita: il mediano al rientro. Da domani squadra in ritiro ad Assisi

La prima squadra del Cavallino sta preparando la sfida ai gialloblù con particolare attenzione: ieri doppia seduta a Rigutino, cui fa seguito l’allenamento odierno e la doppia seduta di domani, che anticipa la partenza per Assisi, dove gli amaranto faranno tappa sabato prima di giungere a Fermo. Nella cittadina umbra altra doppia sessione di rifinitura. Torna a disposizione Mawuli dopo il turno di squalifica e l’ex Südtirol si candida per tornare dall’inizio, magari anche insieme a Foglia e Settembrini, formando quindi una mediana completamente over, per dare esperienza e solidità in una partita delicata. Sempre ai box, invece, Trombini così come Polvani, il quale ha già terminato il suo 2023. Lo staff tenterà di recuperare Renzi, ma anche per il calciatore arrivato in prestito dall’Empoli si parla di un rientro quanto mai incerto almeno nell’immediato. Tornando alla probabile formazione l’attacco sarà guidato ancora una volta da Gucci, rientrato dall’infortunio e subito in gol contro il Pineto.