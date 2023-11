Notiziario. Oggi tornano in città i fratelli Aiello. John mancava dall’1 aprile

Arrivano i fratelli Aiello. Oggi tornano in città Michael Aiello, ma soprattutto - udite udite - John Aiello (foto), l’ex copresidente con Robert Lewis e dopo la nomina il 25 agosto, presidente unico del Cesena Fc.

Il minore dei fratelli Aiello, ma colui che i cesenati hanno imparato a conoscere meglio con il suo sorriso ed il suo entusiasmo, torna in Romagna ed all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, dopo un’assenza di sette mesi e mezzo. La sua lontananza dalla squadra è stata causata da un nuovo lavoro sempre in ambito legale ed impegni familiari. Sarà piacevole rivederlo, torna con il Cesena in testa alla classifica e chissà che il suo sbarco non sia anche l’occasione per fare ulteriore chiarezza sulle attuali e future dinamiche societarie.

Subito dopo il successo contro l’Entella, il Cesena ha pernottato in Liguria dove ieri mattina si è allenato a Sestri Levante per preparare subito la gara contro la Lucchese. La squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi era sceso in campo, mentre il secondo gruppo ha svolto un’attivazione prima di proseguire con lavoro sul possesso palla. La squadra è rientrata a Cesena in e oggi si allenerà regolarmente.