Notiziario. Rinnovi a De Rose, Prestia e Silvestri

Giornata molto importante per l’oggi ma anche per il domani in casa Cesena. Una giornata di rinnovi in casa bianconera. Giuseppe Prestia e Luigi Silvestri hanno prolungato il loro contratto fino al 30 giugno 2026, mentre il capitano Francesco De Rose ha messo la sua firma sotto il contratto che lo terrà in bianconero fino al 30 giugno 2025.

Francesco De Rose è arrivato in Romagna nella scorsa stagione e da allora ha collezionato 54 presenze col Cesena. Il centrocampista - da quest’anno nominato capitano - sta ricoprendo un ruolo determinante sia in campo, sia nella crescita dei giovani presenti in squadra. Altri due leader dentro il rettangolo di gioco e nello spogliatoio sono Prestia e Silvestri.

Giuseppe Prestia veste il bianconero dalla stagione 2022-23 e ha giocato 53 partite realizzando quattro reti e diventando uno dei punti cardine della difesa di Toscano. Luigi Silvestri è arrivato lo scorso gennaio risultando decisivo sia in attacco che in difesa realizzando sette gol in 36 gare col Cesena, di cui tre in questo campionato.