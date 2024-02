NOTIZIARIO. Scelte obbligate:. Chiosa dall’inizio. Ballottaggio. Catenese-Guccione

Ultime sedute di allenamento per l’Arezzo in vista della sfida del Comunale contro l’Ancona in programma sabato alle 18.30. Indiani, oggi pomeriggio e domattina per la rifinitura, si blinda all’interno del centro sportivo di Rigutino e a porte chiuse studia l’undici migliore per affrontare i marchigiani nella terza gara di un trittico di partite molto significative in cui il Cavallino ha raccolto finora quattro punti pesanti. Le squalifiche di Masetti e Risaliti impongono scelte obbligate al centro della difesa, con Chiosa che farà il suo rientro accanto a Polvani. Sulle corsie laterali potrebbe rientrare Montini a sinistra, con Donati o Lazzarini a destra. Scalpita anche Coccia, che da qualche settimana si allena a pieno regime col gruppo. In mezzo ballottaggi aperti, con Damiani e Mawuli favoriti. Ipotizzando il 4-2-3-1 dell’ultimo periodo, nei tre dietro Gucci Indiani difficilmente rinuncerà a Pattarello, mentre potrebbe ridare una maglia dal primo minuto a Catanese dietro la punta e Gaddini a sinistra. Tutti abili e arruolabili gli altri, compresi Renzi

ed Ekuban ristabiliti

dopo i rispettivi infortuni.