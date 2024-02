Notiziario: scelte obbligate in difesa per il tecnico. Sabato alle 18,30 la sfida del Comunale. Polvani e Chiosa contro l’Ancona

AREZZO

Dopo la trasferta di Ferrara di venerdì, che ha chiuso un febbraio molto intenso per gli amaranto, Paolo indiani ha concesso due giorni di riposo alla squadra per ricariche le pile. Il gruppo riprenderà questo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in calendario sabato pomeriggio (ore 18,30) quando al comunale sarà di scena l’Ancona.

I dorici sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga per mano del Rimini e si trovano nella zona calda della classifica.

In casa Arezzo mancheranno sicuramente gli squalificati Risaliti e Masetti che saranno fermati dal giudice sportivo. Al centro della difesa le scelte appaiono obbligate con la coppia Polvani (nella foto)-Chiosa.

Per il resto saranno gli allenamenti della settimana a fornire le indicazioni allo staff tecnico sulla formazione. Scontato che, al di là degli squalificati, verranno effettuate rotazioni ormai nella prassi dell’allenatore di Certaldo.

A.L.