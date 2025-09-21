Notiziario: squadra subito in campo a Rigutino per la ripresa degli allenamenti. Varela si candida per il tridente

Nemmeno il tempo di digerire la sconfitta contro il Guidonia che l’Arezzo sabato mattina era già in campo a Rigutino per la ripresa degli allenamenti in vista del turno infrasettimanale di martedì. La squadra si è ritrovata al centro sportivo per una seduta suddivisa in due gruppi, in base al minutaggio accumulato nella gara di venerdì. Lavoro defaticante per chi ha giocato con esercizi mirati al recupero fisico e muscolare. Seduta ad alta intensità, invece, per il resto del gruppo: il programma ha previsto un circuito di muscolazione specifico per gli arti inferiori, seguito da un’esercitazione tecnica e da una serie di partite a pressione, utili a mantenere ritmo e concentrazione. Oggi è prevista una seduta pomeridiana, con inizio alle 17.

Domani sarà già vigilia con la consueta rifinitura a porte chiuse. Contro la Pianese dovrebbe tornare pienamente disponibile Chiosa, lasciato precauzionalmente in panchina contro il Guidonia. Non sono esclusi cambiamenti nella formazione iniziale dove Mawuli dovrebbe ritrovare un posto dal primo minuto, così come Varela si candida per una maglia nel tridente offensivo.