Notiziario. Toscano loda lo sforzo dei suoi: "Gara di carattere, cuore e qualità»

"Ho detto ai ragazzi che i campionati sono fatti di momenti. La squadra ha fatto una grande partita e ha portato a casa una vittoria importante contro una squadra molto forte. Hanno fatto una partita di cuore, di carattere e di qualità". Mister Toscano (foto a destra) alla fine della gara era soddisfatto perché ha visto una squadra lottare dal primo all’ultimo minuto anche se in certe occasioni è sicuramente mancata la lucidità e la freddezza per chiudere probabilmente la partita già nel primo tempo.

L’allenatore bianconero ha anche commentato le sue scelte di formazione: "Le scelte della formazione? Ho messo Saber perché vedo che si sta allenando bene e vuole dare il suo contributo, ho anche visto un Saber più equilibrato, meno istintivo, più bravo ad attaccare lo spazio, ho visto il Saber delle prime giornate della scorsa stagione. In panchina però è uscito il suo istinto e questa non è una cosa bella e queste cose non devono succedere perché perdi un uomo in un modo sciocco, però sono contento della sua prestazione. I ragazzi hanno risposto veramente bene in una partita molto difficile. Mi rende orgoglioso il fatto che questi ragazzi, come Francesconi e David, stanno crescendo in modo esponenziale. Poi probabilmente ci saranno momenti in cui dovremmo aspettarli e capirli e dovremmo sopperire a questi momenti con la prestazione di squadra".

Ieri la squadra ha riposato a parte chi ha lavorato in palestra ed oggi comincerà a preparare l’insidiosa gara di domenica a Gubbio, una formazione che nella stagione passata in terra umbra rese la vita molto difficile al Cavalluccio. Finì infatti 1-1 sabato 11 marzo ed al gol di Bumbu (che diventerà padre: congratulazioni!) rispose Di Stefano al 96’ con un gol beffardo. Tutto facile invece al Manuzzi sabato 5 novembre (stessa data di domenica) con il Cesena che vinse 3-0 con reti di Corazza, Saber e Ferrante.