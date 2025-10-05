NOTIZIARIO. Venerdì c’è il Gubbio. Ansia per Mawuli:. De Col e Arena verso il recupero

Archiviata la vittoria di Rimini, l’Arezzo ha già cominciato a preparare il prossimo impegno di campionato, al Comunale, contro il Gubbio di venerdì 10 ottobre. Dopo il sabato di riposo concesso dallo staff tecnico, il gruppo si ritroverà questo pomeriggio alle 16 a Rigutino. Seduta defaticante per chi ha giocato, allenamento standard per tutti gli altri. Domani è in programma una seduta mattutina e si inzierà a mettere nel mirino la prossima giornata. L’infermeria amaranto è abbastanza affollata. Oltre al lungodegente Dezi, sono da valutare le condizioni di Renzi, De Col e Arena che hanno saltato la trasferta in Romagna a causa di fastidi muscolari. La loro assenza è stata sopratutto a scopo precauzionale, ma la loro disponibilità per la gara contro gli umbri rimane in dubbio.

Renzi e De Col preoccupano meno e hanno maggiori chances di rientro immediato, mentre per Arena potrebbe volerci un po’ più di tempo. Shaka Mawuli, invece, è uscito claudicante nel finale dal "Romeo Neri" toccandosi la coscia sinistra. La speranza è che si sia trattato solo una lieve contrattura. Nemmeno Ravasio è al meglio per un dolore alla schiena.