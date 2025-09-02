Novilara, mezzo secolo di calcio "pulito"

C’era una volta il calcio epico, pulito, del "qui non si bestemmia", fatto a mano e c’è ancora. Il Novilara calcio, che sabato 6 settembre festeggia i 50 anni di vita, è uno di questi. Tutto è cominciato nel 1975 con l’iscrizione al primo campionato di Terza categoria, a caccia di un campo: "Lo trovammo a Trebbiantico, ci si poteva allenare solo di sera ed era un buio pesto. Allora pensati di accendere i fari: quelli della mia Diane parcheggiata in un greppo", racconta Eliseo Bruscia, anima e "core" del club di cui è presidente un altro socio fondatore, Renzo Zonghetti.

Poi, quando il parroco don Severo concesse il terreno di gioco ("in cambio gli piantammo tanti ulivi nel suo terreno", ricorda Eliseo), bisognava renderlo agibile: "C’era un pulvaron (nuvoloni di polvere) che si alzavano da terra che non vedevamo niente – racconta Eliseo – e allora, nel 1976 (foto a lato) realizzammo il primo impianto di irrigazione assieme a Giuseppe Marcantognini, Aldo Bussetti e Renzo Zonghetti. I vecchi pozzi dell’acquedotto che servivano Novilara erano dismessi da anni, quindi dal campo sportivo per 400 metri scavammo con un ruspa e un sabato abbiamo collegato il terreno di gioco ai vecchi pozzi per annaffiare il campo sportivo".

Un finto muro separava gli spogliatoi dalle docce e un giorno "crollò". In realtà, "era una tenda di linoleum con disegno a mattoncini talmente vero che uno dei nostri compagni si appoggiò e naturalmente cadde a terra", ricordano Primo Gasperini e Fidenzo Zerbini, due dei giocatori che hanno vinto gli unici due campionati della storia del Novilara (77-78 e 86-87) valsi la Seconda categoria. Ma in realtà un campionato speciale questo club formato famiglia lo ha sempre vinto, quello della sportività: "È incredibile come anche oggi si ritrovino gli stessi principi di allora – concludono – la correttezza, la sportività, e il passaparola con cui si chiama un nuovo compagno: vieni a giocare al Novilara?". Certo che sì, perché chi ci è passato non ha mai smesso la maglia dell’amicizia.

