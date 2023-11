Novità di mercato. Il Pontremoli si assicura il portiere Gjergj Gjoka: "Puntiamo ai playoff»

Gjergj Gjoka dall’altra sera è il nuovo portiere del Pontremoli Fc. Venuta a mancare la disponibilità d’utilizzo per motivi legati al lavoro del portierone Simone Volpi, la società di via dei Mille presieduta da Stefano Giannetti sì è subito messa alla ricerca dell’ideale sostituto. È successo tutto in fretta, se consideriamo che da quando è uscito il nome di Gjoka e quando il portiere si è incontrato con l’operatore di mercato Massimo Preti per definire gli ultimi dettagli per la firma non sono passate nemmeno 24 ore.

L’altra sera il portiere albanese, si è presentato puntuale alle ore 18 in compagnia del ds Preti, che ha passato buona parte delle ultime 48 ore impegnato a “chiosare“ l’operazione per portare in dote a mister Riccardo Capiferri l’esperto portiere da tempo stabilitosi a Pontremoli. Ad accoglierlo, il vicepresidente Massimo Lecchini, il tecnico Riccardo Capiferri, l’allenatore dei portieri Emilio Bertolini. Il numero uno albanese, 36 anni il 29 novembre prossimo, nei suoi curricula ha trascorsi nei campionati di Serie B a difesa dei pali del Gramshi, Naftetari, e in C Pojan, Kelcyra, Domosdova, e Permet.

Al primo impatto tradisce una certa emozione. Ma poco a poco si scioglie e il nuovo numero Uno: "Arrivo in una squadra che alla pari di Marina di Massa, Monti, Seravezza e Montagne può battersi fino alla fine per la conquista dell’area playoff. Dopo l’esperienza con il ValliZeri – confessa – ho ricevuto altre offerte, ma appena mi è stato detto che esisteva la possibilità di giocare con la squadra della mia città non ci ho pensato un secondo ed ho subito accettato di difendere la porta del Pontremoli". I primi spifferi di mercato definito di riparazione che aprirà ufficialmente i suoi battenti il prossimo 1° dicembre arrivano direttamente da Fivizzano. Il mercato invernale della reginetta del campionato di Seconda Categoria sarà principalmente orientato alla ricerca di un difensore. Sono tanti i nomi che piacciono al diesse Filippo Tornaboni ma quello cerchiato in rosso e sempre più caldo è quello del centrale difensivo del Romagnano Manuel Mussi.

Un altro profilo che piace e parecchio è quello di Alessio Malatesta attualmente in forza al Mulazzo, nelle ultime ore su piazza Medicea ha preso a circolare la voce di un possibile ritorno di Massimo Forieri, prospetto esperto da schierare al fianco di Nicola Cardellini prossimo al ritorno in squadra dopo l’infortunio. Samuel Rossi della Filattierese risulterebbe essere un obiettivo praticamente dichiarato del Mulazzo. Il jolly, classe 2002 vanta già una buona esperienza, tanto da essere il perfetto vice Pettazzoni.