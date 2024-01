Novità dopo una settimana ricca di polemiche su più fronti. Montevarchi, ciao Spurio. Preso il centrale Cellai

MONTEVARCHI

Si avvicina per l’Aquila il ritorno in campo, dopo giorni segnati dalle polemiche divampate dopo la sconfitta di Seravezza. Domani alle 14.30 i rossoblù riceveranno il Tau Altopascio dell’ex Simone Venturi. Nel frattempo, però, tiene banco il mercato e fa notizia, intanto, la cessione a titolo definitivo all’Alessandria, in Lega Pro, del portiere Andrea Spurio, 25 anni, arrivato in estate dall’Aglianese. Titolare e a lungo anche capitano dei valdarnesi nella prima parte di stagione, l’estremo difensore originario di Ravenna è stato rilevato di recente tra i pali dal 2003 Davide Dainelli che sta disputando un ottimo torneo.

Nel tardo pomeriggio di ieri la società valdarnese ha precisato di non aver potuto far altro che avallare l’addio di uno degli esperti dello spogliatoio "vista la proposta pervenuta al ragazzo da un club di categoria superiore". In contemporanea la dirigenza di via Gramsci ha ringraziato il giocatore per la professionalità dimostrata nella prima parte della stagione, augurandogli le migliori fortune per il futuro. Alla partenza di Spurio ha fatto da contraltare ma in altro ruolo l’arrivo dalla Fiorentina, in prestito temporaneo, del difensore centrale del 2004 Lorenzo Cellai. Prodotto del vivaio viola, ha indossato anche i gradi di capitano nell’Under 18 gigliata.

Prima dell’approdo in Valdarno ha giocato anche in C con la maglia della Virtus Verona, lo stesso team dal quale proviene Edoardo Priore. Stamani, intanto, la seduta di rifinitura consentirà a Calori, squalificato e rilevato in panchina nel match con il Tau dal suo vice Max Adami, di stilare la lista dei convocati, ferme restando le altre defezioni certe del veterano Luca Lischi e del 2005 Francesco Virgillito, a loro volta appiedati dal giudice sportivo. Da valutare, infine, le condizioni dei numerosi infortunati che hanno disertato la trasferta di domenica scorsa. Per il confronto del Brilli Peri, infine, è stata designata l’arbitra emergente Anna Frazza della sezione vicentina di Schio.

Giustino Bonci