Numeri a confronto. Robur, quanti gol. Occhio a Cruciani è già a quota 5

Se l’attacco della Robur, con 27 reti realizzate, è il migliore del girone, quello del Mazzola è sul terzo gradino del podio: 20 i centri dei biancocelesti, solo uno in meno dello Scandicci, secondo in questa speciale graduatoria. Passando invece al pacchetto arretrato, i bianconeri hanno subìto 9 gol (come la Nuova Foiano, uno in più del Terranuova Traiana), i ragazzi di Argilli 16. E se il cammino del Mazzola è di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, quello del Siena è di 10 vittorie e 3 pareggi: Bianchi e compagni sono ancora imbattuti, rappresentano l’unica squadra toscana insieme al Grosseto, militante in Serie D – dalla massima categoria all’Eccellenza – a non essere mai inciampata. Il miglior marcatore biancoceleste è l’ex Robur Cruciani, con 5 gol realizzati (4 rigori), quello del Siena Galligani, con 7 centri all’attivo (1 rigore).