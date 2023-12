Numeri da capogiro. Per i bianconeri sono 14 i risultati utili consecutivi

Numeri da capogiro quelli della squadra di Magrini. Il filotto di risultati utili consecutivi è salito a 14, con 30 reti realizzate e appena 9 subite (come il Terranuova Traiana e la Nuova Foiano): manco a dirlo, Bianchi e compagni vantano il miglior attacco e la miglior difesa del raggruppamento. Continuano a essere 10 i punti di vantaggio dalla seconda forza del girone, la Castiglionese, 12 dalla coppia Scandicci-Signa (lo Scandicci però deve ancora osservare il turno di riposo, come l’Audax Rufina). Non solo: con la vittoria di sabato sul Mazzola e complice il ko di ieri del Grosseto, caduto in casa con il San Donato Tavarnelle (mister Collacchioni era presente sugli spalti del Manni) la Robur è l’unica squadra della Toscana a non aver mai perso. Inoltre sono ben i bianconeri andati in gol: Achy si è aggiunto a Masini, Ricciardo, Galligani, Boccardi, Biancon, Granado, Candido, Cavallari, Pagani e Bianchi.