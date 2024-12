Numeri. Il Siena e un ‘equilibrio’ che non piace. Sono 14 i gol fatti e altrettanti quelli subiti

Settima posizione, 14 gol realizzati, 14 subiti: sono questi i numeri con cui la squadra di Magrini, si presenterà domani pomeriggio al cospetto dell’Ostimare. I numeri dimostrano che se la capacità realizzativa dei bianconeri è sterile, la difesa rimane comunque una delle più solide del girone: solo il San Donato Tavarnelle ha preso meno gol, 12. Senza dimenticare che in 15 partite il Siena non ha mai tirato dal dischetto, è nove il numero dei giocatori andati a segno, con Elia Glligani, che non timbra il cartellino dalla sfida casalinga con il Seravezza Pozzi, miglior marcatore a quota 4.

Ci sono poi Boccardi che ne ha fatti 2, Farneti, Mastalli, Ricchi, Semprini, Masini, Giannetti (nella foto) e Pescicani (più un’autorete). Secondo un’analisi effettuata da Notiziario del Calcio, Giannetti è tra l’altro, uno dei marcatori più esperti del girone. Sono tanti, nel raggruppamento E i calciatori over 30 andati a segno. Se il senese ha esultato a 33 anni e mezzo, in testa alla classifica dei ‘goleador’ più navigati c’è Luci del Livorno, in gol a 39 anni e 5 mesi. Seguono poi Mirko Bruccini (Fezzanese) 38 anni 09 mesi, Emilio Dierna (Grosseto) 37 anni 09 mesi, Federico Dionisi (Livorno) 37 anni 05 mesi. Anche il capocannoniere dell’Ostiamare è over 30: l’ex Pianese Kouko ha 34 anni 10 mesi.