Numeri. La difesa è solida. Purtroppo l’attacco fa tanta fatica

E’ stato un pareggio amaro quello con l’Orvietana, in cui il Siena ha consacrato i suoi pregi e i suoi difetti: una difesa solida e un attacco sterile. Lo dicono anche i numeri: 16 le reti stagionali prese (migliore difesa del girone), 20 quelle realizzate (secondo peggior attacco, alla pari della Sangiovannese). Amaro, il pareggio, lo è stato pure guardando ai risultati scaturiti dagli altri campi, con il Seravezza Pozzi che non è andato oltre il pareggio, mentre la Fulgens Foligno e il Grosseto hanno perso. Una vittoria avrebbe quindi permesso a Bianchi e compagni di scalare posizioni, alla vigilia di due derby non semplici da affrontare, per il valore degli avversari, per quello che rappresentano. Guardando il bicchiere mezzo pieno, il pareggio ha permesso ai bianconeri di compiere un passettino in avanti in classifica, centrando il sesto risultato utile consecutivo con una sola rete subìta. Suplja, autore del gol dell’1-0 sull’Orvietana, è stato l’undicesimo marcatore stagionale della Robur. Il capocannoniere è ancora Galligani. Ci sono poi Boccardi, Giannetti e Farneti a quota 2 e con un gettone a testa Mastalli, Ricchi, Semprini, Masini, Pescicani, Candido e, appunto, Suplja (da aggiungere l’autorete di Della Spoletina della Sangiovannese).