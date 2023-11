Numeri. Siena da applausi. Attacco e difesa senza avversari

Con la vittoria di ieri a Rufina il Siena ha guadagnato un altro punto sulle dirette inseguitrici. Al secondo posto, adesso, c’è lo Scandicci, a -9 dai bianconeri, al terzo la Castiglionese, a -10. Non solo: se le tre reti firmate da Bianchi, Candido e Cavallari hanno confermato l’attacco bianconero come il migliore del girone B (26 le reti realizzate in 12 giornate, 17 in casa e 9 in trasferta), anche la difesa è salita sul primo gradino del podio, seppur in coabitazione con il Terranuova Traiana che, con i tre gol incassati a Scandicci, si è fatta agganciare. Se il capocannoniere bianconero è ancora Galligani, con i suoi 7 centri, ieri Candido è salito a 4. Il capitano Bianchi e Cavallari hanno invece realizzato la prima rete stagionale, con la maglia della Robur. In testa alla classifica marcatori del raggruppamento Bjorn Doka dell’Asta e Adami della Nuova Foiano a 8.