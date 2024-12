Nuoto: dal 10 al 15 dicembre. Busa e Cerasuolo ai Mondiali di Budapest

Simone Cerasuolo e Michele Busa saranno al via dei Mondiali. L’ufficializzazione della Federnuoto ha sancito la presenza dei due alfieri dell’Imolanuoto ai campionati mondiali in vasca corta, alla Duna Arena di Budapest dal 10 al 15 dicembre. Un bel traguardo per il 2003 Cerasuolo, centrato grazie al successo ai campionati italiani nei 100 rana con annesso tempo limite e ora pronto a entrare nelle acque della piscina magiara per riscattarsi anche in ambito internazionale ricordando il bronzo nei 50 ai Mondiali del 2022.

Un traguardo importante raggiunto anche dal faentino Busa, classe 2001, vincitore nei 50 farfalla agli assoluti (oltre che secondo nei 100) e premiato con la convocazione ai suoi primi campionati mondiali in corta. Simone Cerasuolo gareggerà nei 50 e nei 100 rana, Michele Busa nei 50 e nei 100 farfalla.