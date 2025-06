Nuova Grosseto avanza ai quarti di Coppa Passalacqua, Fonteblanda eliminato

La Nuova Grosseto mantiene la seconda posizione e raggiunge i quarti di finale della Coppa Passalacqua insieme al Grosseto. Il Fonteblanda non sboccia e abbandona la coppa. Ai ragazzi di mister Vichi bastava un punto per scavalcare la fase eliminatoria, a quelli di Giochi ne servivano tre. È terminata 0-0 con tanti cartellini e nervosismo.

Dal minuto 12 la Nuova Grosseto riesce a prendere campo livellando l’incontro. Il diagonale di Cinelli esce largo (23’), al 27’ Ennached sfodera un bel tuffo e devia in corner, Balla conclude, Recupero blocca (31’). Sale la tensione. Matteo Giochi rivolge al primo assistente parole maleducate, il rosso è inevitabile. La ripresa è meno coinvolgente sul piano del gioco. Al 38’ Kopshti sfiora la rete mettendo largo. Colella riceve il secondo giallo e lascia la gara (47’).

NUOVA GROSSETO: Recupero, Quinti, Dani, Crispino, Sabatini, Solari, Severini, Coppolecchia, V. Esposito (48’ st Loreti), Barneschi (28’ st A. Esposito), Tiberi (42’ st Bigoni). All. Vichi.

FONTEBLANDA: Ennached, Papini, D. Venturelli, Falciani, Ceci (37’ st G. Venturelli), Rispoli, Pinotti (39’ st Biagioni), Attilio (15’ st Rosati), Cinelli (21’ st Kopshti), Colella, Balla (39’ st Poccia). All. Giochi.

Note: espulsi al 34’ st Crispino e Falciani per reciproche scorrettezze, al 47’ st Colella per doppia ammonizione, al 38’ il tecnico del Fonteblanda Matteo Giochi per offese.