"Nuova Radicofani vince 2-1 contro il Meroni"

MERONI

1

NUOVA RADICOFANI

2

SIENA – La Nuova Radicofani si riaffaccia ai quartieri alti grazie al successo di misura, 2-1, ottenuto in trasferta a spese di una formazione del Luigi Meroni comunque valida nel rendimento e in grado di contrastare le avanzate degli insidiosi ospiti. Anche i padroni di casa si sono distinti per il buon rendimento, ma alla fine è stata la Nuova Radicofani a rivelarsi più concreta e centrare l’obiettivo dei tre punti. Morichelli per i locali, Kurtaj e Mucciarelli per gli ospiti i protagonisti sul tabellino di una gara interessante e ben giocata da entrambe le compagini nell’arco dei 90 minuti.