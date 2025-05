Nuova Real Metauro conquista la Promozione: festa grande dopo sette anni

Con una giornata d’anticipo sulla fine del campionato e dopo sette anni la Nuova Real Metauro ha ritrovato la Promozione (probabile l’anno prossimo il derby con il Fano) ed è stata festa grande. Miglior difesa, miglior attacco (Bracci 15 gol), minor sconfitte e maggiori vittorie e con una rosa ristretta (solo 20 i giocatori impiegati) sono i dati di un team costruito con parsimonia, attenzione e conoscenza. "Devo ringraziare – dice il presidente Diego Sella – anche il mio ex copresidente Euro Salvoni che quest’anno è diventato consigliere Figc ma in passato ha condiviso con me la dirigenza e auspico che qualche personaggio sia pronto a darci una mano cosa che ci aspettiamo anche da parte delle amministrazioni comunali poiché la categoria superiore è più impegnativa a tutti i livelli. Un bravo a tutti, questa promozione mi ripaga dei tanti sacrifici fatti nei momenti difficili quando la montagna da scalare era ripida ma assieme ai miei dirigenti ed a tutto lo staff tecnico ci sono riuscito. Un plauso particolare al mio consulente Ivan Rondina". Il vice presidente Orlando Gambelli aggiunge:"Sono tornato ad emozionarmi come non mi succedeva dei tempi del glorioso Lucrezia e devo dire che mister, squadra, dirigenti e collaboratori tutti hanno fatto un campionato straordinario e meritato alla grande questo risultato".

"Ci ho sempre creduto – sottolinea il ds Andrea Berloni – anche se inizialmente nessuno ci dava tra i favoriti (Mondolfo, Montecalvo ed Acqualagna erano in prima fila) ma sapevo di aver fatto le scelte giuste dal mister ai giocatori ed il risultato super meritato è lì a dimostrarlo. Avere avuto al fianco Ivan mi ha dato tranquillità e sicurezza. Il risultato non si poteva ottenere se tutti, dal custode al presidente passando per tutti i collaboratori non avessero dato il massimo". "Mi ero riproposto – commenta il dg Ivan Rondina tornato in società 7 anni fa con un ruolo meno tecnico ma complessivamente più importante (uomo di fiducia del presidente) – di fare tornare la società dopo le tante vicissitudine passate (separazione dal Settore Giovanile. e difficoltà finanziarie) nel campionato che più gli si addice per il blasone, avendo fatto per anni categorie come l’eccellenza e la serie D. Sono stato bravo a tessere le fila facendo fare ad ognuno il proprio lavoro e mettendo la mia esperienza di 50 anni di calcio a tutti i livelli al loro servizio. Una menzione particolare va al mister Andrea Ferri che con caparbietà, competenza e dedizione avvalendosi di un ottimo staff ha saputo creare un gruppo squadra di veri ragazzi oltre che bravi giocatori". "Vittoria – dice l’allenatore Andrea Ferri – guadagnata meritatamente con un bel calcio fatto di equilibrio, solidità ma anche fantasia. Ad una giornata dalla fine infatti siamo il miglior attacco e la miglior difesa. Ringrazio i giocatori che sono i protagonisti assoluti, ma anche lo staff, i custodi e tutti i dirigenti".

Amedeo Pisciolini