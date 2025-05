Nuova Real Metauro trionfa 4-1 contro Camerino e conquista il titolo regionale

NUOVA REAL METAURO 4

CAMERINO 1

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Furiassi (1’st Colombaretti), Giuliani, Vagnini, Grossi (27’st Falcioni), Carboni (38’st Aiudi), Aguzzi, Boiani (27’st Vitali), Bracci, Loberti (1’st Fraternali). All. Ferri.

CAMERINO: Petrelli, Barilaro, Corazzi (27’st Moriconi), Scotini, Di Luca, Cottini (40’pt Martellucci), Frinconi, Gianfelici (1’st Campagnacci), Jachetta (1’st Santamarinova), Gubinelli, Maccioni (37’st Cesari) All. Giacometti.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Reti: 3’pt e 20’st Bracci, 7’ pt Loberti, 13’ pt Carboni, 32’st Campagnacci.

La nuova Real Metauro è campione regionale di Prima Categoria. Partenza a razzo dei ragazzi di Ferri che già al 3’ vanno in vantaggio con un tiro a mezz’altezza di Bracci sul quale Petrelli riesce solo a sfiorare la palla che termina in rete. Il raddoppio al 7’ con un numero di Loberti: l’attaccante si libera dell’avversario con un dribbling stretto e sferra un diagonale potente e rasoterra che supera il portiere. Il Camerino non riesce a reagire e quindi al 13’ arriva la terza rete dei locali con un colpo di esterno da fermo e pallonetto di Carboni su passaggio di Bracci. La reazione ospite al 15’ con il tiro Maccioni che Furiassi salva sulla linea di porta.

Nella ripresa altre due reti: al 23’ la doppietta del bomber Simone Bracci dopo un’azione caparbia di Grossi. Al 35’ il gol della bandiera per il Camerino con la punizione nel sette alla destra di Ciacci calciata da Campagnacci. Ultimi minuti senza particolari emozioni. Dopo il triplice fischio gran festa Nuova Real Metauro e terzo tempo in amicizia con merenda per tutti.