Nuova Usmate: mercato lampo per la neopromossa in Prima Categoria

Come ha avuto fretta di vincere il campionato, così anche in sede di mercato la neopromossa in Prima Categoria Nuova Usmate non sta perdendo tempo e a tempo di record è già stato allestito quasi il 90% della rosa per la prossima stagione. Non è cosa da poco per una società che solo dodici mesi fa cambiava completamente management, lanciava proclami importanti poi immediatamente certificati da un super campionato in cui la squadra allenata da Paolo Bramati ha perso solamente tre volte e ha distanziato la seconda, il Colnago, di 11 lunghezze.

Intanto Bramati resta, confermato a furor di popolo e con lui tutta una serie di ragazzi a partire dal capocannoniere da 25 reti Alessio Antonio Guidone (in foto col presidente Andrea Forgetta). Segnò tanto anche nella sua esperienza a Lesmo nel 2023 dove anche in quel caso vinse la Prima. È un po’ l’enfant du pays essendosi formato nel vivaio dell’Usmate e poi transitato anche da Arcore. Conferme tra i pali per Simone De Martini, in difesa per Mirko Bramati, Filippo Cacciatore, a centrocampo per Massimiliano Cangemi, Luca Ramadan, Klaus Veronese, Alessandro Mattavelli. E poi c’è la campagna acquisti, subito importante, pescando già dalla Promozione come la “doppietta“ da Concorezzo con la “bandiera“ classe 1992 Simone Parma che non farà parte del progetto Ausonia ma difenderà i colori della Nuova Usmate accompagnato dall’estremo difensore Gianluca Glorini (settore giovanile Inter e Renate). In attacco arriva il più classico dei centravanti di peso, si tratta del 25enne Francesco Di Virgilio, 186 centimetri per 90 chilogrammi, 7 reti quest’anno con la maglietta del Torre de’ Roveri nel girone C di Promozione ma che nella sua ultima apparizione in Prima Categoria nel 2022/23 andò a segno addirittura 33 volte trascinando alla vittoria del campionato il Calvenzano.

A rifornirlo di assist potrebbe pensarci Mirko Riminucci, tre-quartista del 2001. Altro colpo di mercato del direttore sportivo Giancarlo Fusato è l’esterno classe 1998 Mirko Ramadan, mancino, tanti anni in Promozione. Negli ultimi due campionati ha giocato nella Pro Lissone.