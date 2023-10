Nuovi orari. Da domenica 29 il fischio d’inizio è fissato alle 14,30

Da domenica, con il Siena impegnato sul campo del Pontassieve, tutte le partite inizieranno alle 14,30 e non più alle 15, visto il ritorno all’ora solare. In Serie D e in Eccellenza il fischio di inizio rimarrà fissato alle 14,30 fino alla 30ma giornata (Baldaccio-Bruni -Siena, in programma il 17 marzo). Dalla 31ma (Siena-Audax Rufina, in programma il 7 aprile), l’orario tornerà ad essere quello delle 15 e tale resterà fino al termine del campionato.

Se domenica andrà in scena l’ottava giornata di campionato, la nona è in programma appena tre giorni dopo, mercoledì 1 novembre, con la Robur che ospiterà lo Scandicci, si giocherà il primo turno infrasettimanale previsto dal calendario. Il secondo sarà invece mercoledì 15 novembre con i bianconeri impegnati in casa del Signa.

Nel girone di ritorno i turni infrasettimanali saranno il 10 e il 24 gennaio.