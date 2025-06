Nuovi soci nella Sangiovannese. Il sindaco Vadi tranquillizza i tifosi

Arezzo, 27 giugno 2025 – È uscito nelle scorse ore un comunicato stampa destinato a segnare un passaggio decisivo per il futuro della Sangiovannese. Un annuncio che, da una parte, ha fatto sorridere il popolo azzurro, soddisfatto per il coinvolgimento di imprenditori locali, dall'altro ha sollevato qualche perplessità sulle tempistiche dell'operazione. "Perchè aspettare la primavera prossima prima di entrare in società e non farlo adesso?", si sono chiesti alcuni supporter. A tranquillizzare il popolo azzurro ci ha pensato il sindaco Valentina Vadi, che ha portato avanti in prima persona le trattative mettendoci, come si dice in questi casi, la "faccia". La direzione intrapresa, come ha ricordato, è quella della stabilità, della concretezza e della crescita.

"E' stato necessario prevedere un periodo di transizione, utile soprattutto per permettere all'imprenditore con il profilo più solido e affidabile – e con un'intenzione concreta di entrare in modo rilevante all'interno della Sangiovannese – di conoscere a fondo la realtà societaria, sia sotto il profilo gestionale che sportivo - ha spiegato Vadi - Un altro nodo tecnico riguarda il passaggio della società da ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) a SSD (Società Sportiva Dilettantistica a limitata responsabilità), trasformazione fondamentale per chi si appresta a farsi carico del futuro della società in qualità di presidente. Un iter delicato, che richiede tempi e modalità precise, ma che rappresenta un tassello indispensabile nel percorso di ristrutturazione e rilancio."

Nonostante la fase di transizione, l'ingresso di questi nuovi soggetti nella Sangiovannese non è in discussione, come ha confermato il sindaco. "Mi sento di tranquillizzare tutti. La trattativa con questi imprenditori l'ho seguita personalmente ed è stata lunga, approfondita, dettagliata. Tutto ciò, oltre a essere segno di serietà, testimonia l'affidabilità delle figure coinvolte. Parliamo di imprenditori solidi, con alle spalle realtà serie e strutturate. Siamo arrivati ​​a un punto in cui possiamo finalmente guardare al futuro della Sangiovannese con fiducia, immaginando un progetto pluriennale, stabile e sostenibile."

Una riflessione inevitabile è andata anche alla figura di Marco Merli, scomparso prematuramente, la cui assenza ha lasciato un vuoto profondo. “La sua morte ha colpito tutti, improvvisa e dolorosa. Era un dirigente appassionato e capace, che incarnava sia il lato manageriale che quello emotivo. Dopo di lui, le difficoltà sono state molte" E da questo punto di vista, Valentina Vadi ha voluto rimarcare il ruolo, definito fondamentale, che in questa fase, hanno avuto gli attuali dirigenti. E' stata lei stessa, insieme ai nuovi imprenditori, a chiedere loro di rimanere in questo periodo di "traghettamemto". Avevano infatti annunciato l'intenzione di farsi da parte.

"Hanno accettato di restare fino alla primavera prossima su nostra richiesta per garantire una transizione ordinata e costruttiva, ha spiegato il sindaco. Il futuro, insomma, è già in costruzione. Servirà ancora tempo, ma le basi sono state poste: “Io cercavo qualcosa di stabile, duraturo e concreto per il futuro della Sangiovannese. E credo che, con questo progetto, siamo sulla strada giusta. L’ingresso sarà graduale, ma il percorso è tracciato", ha concluso Valentina Vadi.