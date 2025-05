Nuovo allenatore per l'ASD Bucine

Arezzo, 19 maggio 2025 – Il Bucine ASD ha ufficializzato l'affidamento della guida tecnica della prima squadra a Mirco Martini (nella foto con il direttore sportivo Roberto Sgaravizzi), tecnico di comprovata esperienza e profondo conoscitore del calcio dilettantistico toscano. Martini, reduce dalle recenti esperienze sulle panchine di Montagnano in Promozione e di Pergine – dove ha centrato una storica promozione in Prima Categoria – approda alla società arancioverde con grande entusiasmo. Apprezzato per la sua capacità di lavorare con i giovani e per la sua visione del calcio basata su organizzazione e valorizzazione del talento, mister Martini si è sposato con convinzione il progetto tecnico proposto dalla dirigenza del Bucine.

Un progetto che mette al centro lo sviluppo del settore giovanile, con l'obiettivo di costruire una prima squadra sempre più formata da atleti cresciuti all'interno del vivaio societario, e quindi profondamente legati ai colori arancioverdi. "La nostra ambizione – fa sapere la società – è quella di continuare a investire sui giovani e sulla loro crescita, sia sportiva che umana. In questo senso, l'arrivo di un tecnico come Martini rappresenta un passo importante nella realizzazione di questo percorso"..Il Bucine ASD ha voluto rivolgere a mister Martini un caloroso benvenuto, augurandogli un'esperienza ricca di soddisfazioni sia a livello sportivo che personale.