Nuovo campionato Uisp Empoli-Valdelsa: iscrizioni aperte e novità Coppa Uisp

A due settimane dalla fine della stagione 2024-‘25 con l’assegnazione della Coppa Amatori al Montespertoli, al Comitato Uisp Empoli-Valdelsa è già tempo di pensare al prossimo campionato di calcio a 11. Torneo che dopo alcuni anni tornerà ad avere tre livelli: un girone unico di Serie A1, con confermata fase finali per lo scudetto e play-out per la seconda retrocessione dopo l’ultima classificata, due gironi di A2 e uno di A3, in attesa di un ulteriore riforma in vista dalla stagione 2026-‘27.

Per quanto riguarda le iscrizioni sarà possibile sottoscriverle a partire da lunedì 7 luglio e fino al 18 dello stesso mese, depositando il modulo scaricabile tramite il sito web www.uisp.it/empoli, nella sede del Comitato di Via Basilicata 23. L’inizio del campionato 2025/26 è previsto per il 29 settembre e sarà anticipato dal primo turno della grande novità di quest’anno, ossia la Coppa Uisp. Questa nuova competizione prenderà infatti il via nel weekend dal 12 al 14 settembre e vedrà protagoniste, con sorteggio integrale, tutte le squadre partecipanti alle categorie A2 e A3.

La Coppa UISP rappresenterà quindi un gustoso antipasto del campionato, con una prima fase a gironi formati da raggruppamenti di tre o quattro squadre. La seconda fase si svolgerà a gennaio 2026, mentre la terza andrà in scena a maggio nel post regular season. Le formazioni eliminate nella prima fase della Coppa Uisp parteciperanno alla Coppa Amatori.

Sono state 51 le squadre ai nastri di partenza dell’ultima stagione, culminata con il trionfo del Vitolini a nove anni di distanza dal primo titolo, e l’obiettivo del Comitato Empoli Valdelsa è di incrementare ulteriormente il livello di partecipazione e il coinvolgimento emotivo dei tanti appassionati di calcio amatoriale del circondario. In vista del prossimo torneo, la quota di adesione pari a 110 euro resta invariata rispetto alla stagione appena conclusasi. Il costo dell’iscrizione è invece di 500 euro, mentre 200 euro saranno di deposito cauzionale. Ci sarà poi tempo fino al 12 settembre per versare la prima quota di 350 euro destinata al settore arbitrale. La seconda rata, di pari importo, è stata posticipata al 31 dicembre.

Nuovo campionato che nascerà ufficialmente lunedì 28 luglio alle 21.30 in occasione della tradizionale riunione presso il Circolo Arci di Ponte a Elsa.