Nuovo colpo per il Prato: ecco la punta Verde

Durante l’allenamento pomeridiano di ieri del Prato, è apparso in campo un volto nuovo: era quello di Francesco Verde, attaccante classe ‘99. Prima della seduta, il calciatore ha sostenuto le visite mediche presso una struttura cittadina e per il suo passaggio in biancazzurro manca esclusivamente l’ufficialità da parte del club. Sicuramente il ventiseienne, che era svincolato, sarà a disposizione di mister Simone Venturi per l’esordio in campionato di domenica contro l’Orvietana.

Nato ad Aversa, Verde è cresciuto nel settore giovanile del Brescia. Dopo una breve parentesi al Lumezzane in Lega Pro, la punta è passata al Cagliari, che lo ha impiegato nella stagione 2018/19 nella formazione Primavera 1 e al Torneo di Viareggio, convocandolo più volte con la Prima Squadra e facendolo perfino esordire nella massima serie nella gara contro la Sampdoria del 24 febbraio 2019. Al termine di quella stagione, Verde si è trasferito all’Olbia, in Serie C. Con la società isolana ha collezionato in tutto 13 presenze, per poi indossare le casacche in Serie D di Audace Cerignola, Forlì, Tritium e Real Forte Querceta. In forza ai lucchesi, l’attaccante ha vissuto la sua miglior esperienza in carriera, realizzando 14 reti in 39 presenze complessive fra campionato, playoff e Coppa Italia, e risultando il miglior marcatore della squadra. In occasione di quell’esperienza, Verde è stato allenato da Simone Venturi. Adesso i due si ritrovano assieme a Prato, con la speranza che il ragazzo possa mettere insieme numeri altrettanto positivi.

Nelle ultime due annate, il centravanti campano ha disputato 63 partite con Giana Erminio, Union Clodiense Chioggia e Cavese, militando in Serie C. Punta possente fisicamente, Verde ha tutte le carte in regola per rappresentare un valore aggiunto all’interno della rosa dei lanieri, andando a rinforzare un reparto offensivo che per il momento contava unicamente su Bryan Gioè e Mattia Mencagli. Il suo arrivo a Prato non esclude necessariamente quello di Simone Rossetti.

Secondo quanto filtra da casa biancazzurra, c’è aperta una trattativa fra le parti, anche se il classe ‘97 deve prima svincolarsi dal Livorno. Il club di Asmaa Gacem sta valutando anche l’inserimento del difensore centrale Matteo Corsa. Come accaduto martedì, pure ieri il classe 2006 ha partecipato agli allenamenti con il gruppo. Assente invece Alessio Sarpa, che nella mattinata si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Coppa Italia. Il Prato e il calciatore sono in attesa della diagnosi definitiva, nella speranza che non si tratti di qualcosa di particolarmente grave.

Nel frattempo, si continuano a registrare numeri importanti dal punto di vista degli abbonamenti. Ieri è stata superata quota 600. Un gran bel traguardo, anche se la sensazione è che non sia finita qui. Ricordiamo per chi volesse sottoscrivere le tessere, che sono acquistabili online sul sito www.vivaticket.com oppure fisicamente al Bar Amantea (punto Vivaticket) e alla biglietteria dello stadio Lungobisenzio, dalle 15 alle 18.

Francesco Bocchini