Nuovo consiglio direttivo per l'associazione “Memoria Rossoblù”

Arezzo, 06 maggio 2025 – Nella serata di mercoledì 16 aprile 2025 si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione “Memoria Rossoblù, Storia dell'Aquila Montevarchi ETS”. Durante l'incontro è stato approvato il Bilancio Consuntivo relativo all'anno 2024 ed è stato rinnovato il Consiglio Direttivo. Un ringraziamento è stato rivolto ai consiglieri uscenti: Dimitri Lepri, Simone Gialli, Paolo Morbidelli, Massimo Rosi e all'ex Presidente Riccardo Rossi. Quest'ultimo continuerà a far parte del Consiglio e sarà proposto, nelle prossime riunioni, per la carica del Presidente Onorario. Ecco il nuovo Consiglio Direttivo: Presidente: Aldo Ferrucci Vicepresidente: Massimo Mariani Tesoriere: Stefano Neri Segretario: Federico Bartoli Consiglieri: Riccardo Rossi, Sauro Barbagli, Francesco Burchi, Maurizio Dominici, Luigi Lampardi, Daniele Mafucci, Giuseppe Sanseverino, Mauro Sereni.

L'associazione ha inoltre confermato, per il quinto anno consecutivo, l'organizzazione del Premio “Memoria Rossoblù” 2024/2025, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con la Società “Aquila 1902 Montevarchi”. Come ha ricordato l'associazione, la stagione calcistica appena conclusa è stata caratterizzata da alti e bassi, tra cui difficili momenti come il cambio di allenatore, ma anche soddisfazioni significative, come la vittoria nel derby giocato allo stadio Fedini. A tal proposito, l'Associazione rivolge un augurio di buon lavoro alla squadra per affrontare al meglio la prossima stagione.

Il Premio “Memoria Rossoblù” si articola in tre sezioni:

Premio “Renato Pieraccioli” – Personaggio Rossoblù: assegnato a una figura, attiva o non più in attività, che si sia distinta nel tempo per il proprio legame con i colori rossoblù, sia essa sportiva, dirigenziale, giornalistica o culturale. Il nome è stato votato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo nel mese di gennaio.

Premio “Costanzo Balleri” – Miglior Giocatore: attribuito al calciatore dell'Aquila 1902 Montevarchi più votato a fine gara dai tifosi, attraverso i canali social ufficiali (Facebook e Instagram) dell'Associazione.

Premio “Giovanni Busoni” – Miglior Marcatore: riservato al giocatore che ha realizzato il maggior numero di reti nel corso del campionato.