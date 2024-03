Nuovo corso Samb. Alessandrini al debutto:: "Difficile ma stimolante»

"Per me questa è una situazione stimolante. C’è tanta buona volontà, anche tanta voglia di rivincita da parte mia, perché quando stai fuori per un pò di tempo hai voglia di dimostrare perché magari meritavi di stare dentro. Quella di San Benedetto è una realtà importante, ci sono tutti i presupposti per combattere e lottare con convinzione e orgoglio, rappresentare una società blasonata e importante come San Benedetto dà tanto orgoglio, anche se ho vissuto tante società importanti ma questa è una di quelle in cui vorrei fare bene". Così si è presentato, ieri, al termine del primo allenamento in rossoblù, il neo tecnico della Samb Marco Alessandrini. Ma come è avvenuto l’incontro con la Samb? "C’è stato un contatto all’improvviso – ha spiegato l’allenatore, avevo qualche altra offerta ma ho proferito questa situazione, difficile ma stimolante". Alessandrini torna in campo dopo l’ultima esperienza con la Pistoiese in Serie C, datata giugno 2022. Eredita una Samb, seconda in classifica che se vuol vincere il campionato non dovrà fallire un colpo da qui alla fine. Nove le giornate a disposizione per recuperare i 4 punti di ritardo sul Campobasso capolista. "Non è facile, ne sono consapevole – ha detto ancora Alessandrini -. Ma ci sono tutti i presupposti per poter lottare. Da parte mia c’è lo spirito giusto, ci credo, altrimenti non sarei qui. Sostituire un collega non è mai piacevole. Lauro è anche un amico, ma uno subentra, deve guardare avanti. Ho trovato un gruppo voglioso e determinato quindi Lauro aveva lavorato bene". Da qui alla chiave tattica, Alessandrini predilige il 4-3-1-2. "E’ un modulo – ha spiegato – che mi ha dato delle soddisfazioni. Ma ora bisogna capire le caratteristiche dei giocatori e qual è la soluzione migliore, qui il tempo è poco e dobbiamo fare di necessità virtù". Subito una gara complicata con il Termoli che sembra in stato di grazia e in trasferta. "Buon per loro ma preoccupiamoci di noi, ritroviamo gli stimoli e le motivazioni giuste perché questo è un gruppo costruito con ambizioni e con la squadra dovremo dimostrare che chi ha costruito il gruppo aveva ragione. Non guardiamo oltre domenica. Prepariamoci a questa partita". Il presidente Massi cosa ha chiesto al mister? "Ho avuto un colloquio telefonico con lui, ci siamo conosciuti a grandi linee. La società ha ambizione, noi dobbiamo saper rispondere alle aspettative della società e del pubblico". Alessandrini al primo allenamento ha dovuto fare a meno di Luca Senigagliesi, alle prese con la solita infiammazione da gestire, e Nazareno Battista che si è infortunato domenica, durante la partita, si sottoporrà ad accertamenti tra oggi e domani. Giovedì, invece, dopo un tavolo tecnico tra club e autorità, dovrebbe partire la prevendita dei circa 130 biglietti riservati ai tifosi della Samb per la gara di Termoli.

s. v.