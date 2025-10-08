Nuovo deferimento per il Rimini. E in classifica arriva un altro -1

Piovono punti di penalizzazione sul Rimini. Dalla Di Salvo alla Scarcella poco è cambiato. Nel giro di poche ore ieri il club della Building Company prima è stato deferito e poi penalizzato. La penalizzazione, quella che riporta il Rimini a -5, era attesa ed è riferita al deferimento del mese scorso. Un punto di penalizzazione, quindi, per non aver depositato nei termini (l’8 agosto) la fideiussione extra budget sul monte ingaggi. Quella ormai famosissima in riviera. Perché non ancora depositata, nonostante le promesse. Nonostante le rassicurazioni. Nonostante tutto.

Danni su danni (attesi e consapevoli, sia inteso) considerando che la fideiussione che oggi aumenta la penalizzazione del Rimini, non ha permesso al club di Anna Scarcella nemmeno di operare sul mercato estivo e non. Dovendo prendere sempre la calcolatrice in mano prima di tesserare un giocatore o un dirigente. Il budget del Rimini non si può alzare sopra il milione di euro, cosa non frequente in un club professionistico. Detto della penalizzazione, c’è poi un nuovo deferimento da parte del Tribunale federale che porterà a una ulteriore penalizzazione. Questa è più una sopresa, sempre che ormai si voglia sorprendersi di qualcosa. Valerio Perini, al tempo amministratore unico del Rimini (incarico come si ricorderà ora revocato dal custode giudiziario), è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 settembre, al versamento delle ritenute Irpef riferite agli stipendi dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno scorsi. Quindi, penalizzazioni su penalizzazioni, considerando che per quegli stipendi pagati in ritardo dalla precedente proprietà il Rimini aveva già avuto un meno in classifica (-11).

Ma Scarcella e i suoi assicurano che la punizione sarà solo un’ammenda considerando che le ritenute Irpef sono state pagate, nella piccola parte mancante, soltanto con qualche giorno di ritardo. Solo a novembre si saprà se le buone sensazioni della proprietà biancorossa possano essere fondate. Intanto, a Valerio Perini e Sauro Cancellieri, il sindaco unico della società, è anche stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Covisoc una dichiarazione attestante circostanze "non veridiche". Piove sul bagnato in Piazzale del Popolo. Il passaggio dalla vecchia alla nuova proprietà non ha di certo migliorato le cose per il centenario club che sventola la bandiera a scacchi. Un peso da portare sulle spalle per De Vitis e compagni. Con quell’impresa sportiva da portare a termine che ha sempre più il sapore del miracolo.