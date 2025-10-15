Nuovo difensore per l’Aquila Montevarchi
Si tratta del classe 2003 Paolo Sadia Coly.
L’Aquila Montevarchi 1902 ha annunciato nelle ultime ore l’ingaggio del difensore classe 2003 Paolo Sadia Coly. Il giovane calciatore è già aggregato alla rosa a disposizione di mister Marmorini e ha iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Seravezza Pozzi, maturando esperienza e mettendo in mostra le proprie qualità, che ora porterà al servizio della squadra rossoblù.
