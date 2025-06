Nuovo Forlì, manovre a centrocampo. Confermato Gaiola, piace Vlahovic

Riccardo Gaiola vestirà la maglia del Forlì anche nella prossima stagione: quella dell’agognato ritorno in serie C. Ieri, infatti, la società biancorossa ha ufficializzato l’accordo con il capitano della super squadra della scorsa stagione. Per Gaiola sarà il terzo campionato in biancorosso: qui ha messo assieme 58 gettoni in partite ufficiali, con l’aggiunta di cinque reti e anche cinque assist.

Il potente mediano si aggiunge al compagno di reparto Nicola Farinelli, all’attaccante Davide Macrì e al difensore centrale Lorenzo Saporetti, confermati nella rosa della prima squadra nei giorni scorsi. Il centrocampista – di lotta e di governo – è reduce da un’annata molto positiva dovuta a una perfetta integrazione nel gioco voluto da mister Alessandro Miramari, in una stagione con il segno positivo rispetto al campionato precedente. Un’ottima annata fatta di 31 presenze, comprese coppa Italia e poule scudetto, con l’aggiunta di tre reti e altrettanti assist distribuiti nei 2.530 minuti giocati. Il fondamentale tassello per il centrocampo biancorosso si è segnalato per la combattività in campo sottolineata, anche, dai dieci cartellini gialli subiti che, però, hanno comportato una sola giornata di squalifica.

Nato a Padova il 1° aprile 1996, Gaiola ha trascorso i primi anni col pallone tra i piedi nei settori giovanili di Inter e Cesena. Nel campionato di serie C 2015-16 la sua prima esperienza tra i ‘grandi’ con la maglia del Prato, con 27 gettoni, seguita da altri due tornei, ancora in C, con Padova e Santarcangelo con 11 presenze. Dalla stagione 2018-19 il forte centrocampista ha giocato in serie D, tranne una breve parentesi in terza serie con la Vis Pesaro, ancora con Santarcangelo e poi Cattolica e Marignanese sino al 2021. Gli ottimi due campionati tra il 2021 e il 2023 con la Sammaurese – 66 presenze e quattro centri – gli sono valsi il trasferimento a Forlì voluto dal ds Cristiano Protti insieme a diversi altri compagni di squadra di allora.

Intanto radio mercato segnala l’interessamento del Forlì a Luka Vlahovic. Il centrocampista centrale, classe 2005, nella scorsa stagione ha giocato 32 gare con l’Imolese nello stesso girone dei biancorossi.

A riguardo dell’ammodernamento dello stadio forlivese, mercoledì prossimo sarà presentato il progetto complessivo dei lavori che dovrebbero iniziare nei primi giorni di luglio. La società, in accordo con l’Amministrazione comunale, punta a ottenere l’agibilità dello stadio Morgagni per la prima giornata casalinga del campionato, prevista per domenica 31 agosto. Proprio ieri il Comune di Forlì ha presentato al consiglio una variazione del bilancio dell’ente da 600mila euro proprio per far fronte all’intervento.